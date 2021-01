Escuelas Públicas de Denver ofrecerá pruebas de COVID-19 gratis para estudiantes 

(NOTICIAS YA).-El distrito de las Escuelas Públicas de Denver DPS, anunció que ofrecerá pruebas gratuitas de coronavirus a todos los estudiantes tanto entre semana como los fines de semana.

DPS ha expandido su alianza con el programa COVIDCheck Colorado https://covidcheckcolorado.org/where-to-test/ y ofrecerá las pruebas a los alumnos y trabajadores de los planteles educativos.

Recordemos que el distrito, le recomendó a los estudiantes, realizarse una prueba antes de regresar a las aulas para clases presenciales, así como también cada otra semana.

Los estudiantes deben registrarse en este enlace para inscribirse en su examen. Los miembros de la familia y los miembros de la comunidad pueden registrarse para una prueba aquí.

Las pruebas se completarán mediante un hisopo nasal o una muestra de saliva, y los resultados de las pruebas se devolverán en un plazo de 36 a 72 horas.

DPS dará la bienvenida a los estudiantes de los grados de educación temprana ECE-5 y de secundaria en los Centros de Educación Especial y para Recién Llegados para el aprendizaje en persona a partir del lunes 11 de enero.

El aprendizaje en persona para todos los demás estudiantes de secundaria comenzará del 19 al 29 de enero, dependiendo de la escuela.

Algunas escuelas pueden volver al aprendizaje en persona en un horario híbrido, según las pautas de salud actuales para limitar el tamaño de las clases.

Por su parte, Las familias que seleccionaron la opción 100% en línea continuarán asistiendo a clases virtualmente.

