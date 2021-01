Más de 200 imágenes de pornografía infantil tenía este pastor y profesor de Florida

(NOTICIAS YA).- Este miércoles 06 de enero el Departamento de Policía de Daytona Beach arrestó a un hombre que se desempeñaba como profesor y pastor por posesión de fotos de pornografía infantil, en el condado de Volusia.

John Robert Griffin II, de 73 años, es un profesor asociado de gestión del tráfico aéreo en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, mientras funge como pastor de la Iglesia Comunitaria Riverbend en Ormond Beach.

Este martes la Unidad de Tecnología Avanzada y Delitos Cibernéticos (ATAC) del Departamento de Policía de Daytona Beach detuvo a Griffin en su residencia ubicada en la 115 Muirfield Drive, luego de una orden de registro emitida tras más de dos meses de investigación del caso.

Desde octubre de 2020, las autoridades fueron notificadas sobre posesión y difusión de pornografía infantil por parte de Griffin en varias aplicaciones telefónicas.

En el allanamiento a la residencia de Griffin, se confiscaron varios dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras donde se encontraron más de 200 imágenes sexualmente explícitas de menores, según información oficial.

Al menos 30 delitos graves de posesión de pornografía infatil recaerán sobre Griffin y será ingresado en la cárcel del condado de Volusia.

Sin embargo, se prevé que luego de que los equipos electrónicos sean revisados exhaustivamente, se sumen más cargos para Griffin.

