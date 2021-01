Millones de tarjetas con pago de estímulo serán enviadas esta semana

(POLÍTICA YA). – Más de ocho millones de tarjetas de débito con el monto de los cheques de estímulo de $600 del último paquete de alivio económico, empezarán a ser enviadas esta semana, anunció este jueves el Departamento del Tesoro.

Las tarjetas de débito VISA, denominadas tarjetas de Pago de Impacto Económico (EIP), son emitidas por MetaBank, N.A. y serán enviadas a quienes no se les pudo depositar el dinero de estímulo en sus cuentas bancarias.

Las personas que reciben tarjetas de débito o cheques en papel son aquellas que no proporcionaron información bancaria en su declaración de impuestos de 2019 o no se registraron a través de la herramienta de no declarantes del Servicio de Rentas Internas (IRS) antes del 21 de noviembre.

Los beneficiarios de beneficios federales, incluidos los beneficiarios del Seguro Social y Asuntos de Veteranos, recibirán el pago de la misma manera que normalmente reciben los beneficios.

DEPÓSITO DIRECTO

El anuncio se produce después de que el IRS ya ha realizado decenas de millones de pagos de hasta $600 por adulto y por niño mediante depósito directo a cuentas bancarias, y también comenzó a enviar cheques en papel.

El gobierno también hizo algunos cambios en la forma en que entregará las tarjetas.

Los pagos se enviarán en sobres blancos que exhiben de manera prominente el sello del Departamento del Tesoro.

Las tarjetas dirán que son tarjetas de débito Visa en el frente y tendrán el nombre del agente financiero del Tesoro, MetaBank, N.A., en el reverso.

La adición del sello del Tesoro en los sobres es un cambio de cuando el departamento distribuyó varios millones de pagos de estímulo mediante tarjeta de débito prepaga durante la primera ronda de cheques de estímulo de la primavera pasada.

Esas tarjetas venían en sobres sencillos que no mencionaban el Tesoro, lo que provocaba que los contribuyentes se sintieran confundidos y preocupados de que fueran una estafa.

Las tarjetas en sí tendrán «Visa» en el frente y MetaBank en el reverso. El sobre también incluirá instrucciones para activar las tarjetas.

Las tarjetas de débito se enviarán a personas en los 50 estados del país, indicó el Tesoro.

Algunas personas que recibieron su pago de la primera ronda como un cheque en papel pueden obtener su pago de la segunda ronda con una tarjeta de débito, y algunos de los contribuyentes que recibieron su pago de la primera ronda con una tarjeta de débito pueden obtener su pago de la segunda ronda como un cheque en papel, dijo el Tesoro.

Las personas podrán usar las tarjetas para realizar compras en empresas que acepten tarjetas de débito Visa, obtener efectivo de los cajeros automáticos de la red, y transferir dinero a sus cuentas bancarias personales.