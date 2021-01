¿No te han llegado los $600 de estímulo? ¡Pueden estar en otra cuenta!

(NOTICIAS YA).- El pago de los $600 correspondientes al paquete de estímulo económico por la pandemia, comenzó a ser recibido por muchos contribuyentes desde los últimos días de diciembre de 2020, pero, aunque la fecha límite para que éstos sean enviados es el 15 de enero de 2021, muchos de los pagos de quienes no lo han recibido, han sido direccionados a las cuentas de las compañías que preparan los impuestos.

Así es, algunas personas que hicieron sus impuestos con las compañías H&R Block y Turbotax no han recibido sus pagos del cheque de estímulo gubernamental porque fueron enviadas a estas empresas, situación que según se encuentran resolviendo.

H&R Block publicó en su cuenta de Twitter el 05 de enero lo siguiente:

«H&R Block comprende que los controles de estímulo son de vital importancia para millones de estadounidenses. El IRS determina dónde se enviaron los segundos pagos de estímulo y, en algunos casos, el dinero se envió a una cuenta diferente a la del primer pago de estímulo la primavera pasada.»

Asimismo, publicó que ya han transferido los pagos erróneos hechos a su cuenta hacia los verdaderos beneficiarios:

«Procesamos millones de pagos de estímulo a las cuentas bancarias de los clientes y a nuestra Mastercard prepaga Emerald ® ayer, y todos los depósitos directos están en camino»

— H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021