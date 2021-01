Renuncia la secretaria de Transporte tras ataque al Capitolio

(POLÍTICA YA). – La secretaria de Transporte, Elaine Chao, renunció este jueves a su puesto, en lo que podría ser el inicio del repudio al presidente Donald Trump de parte de su gabinete por haber incitado al ataque al Capitolio de las turbas de sus seguidores.

TRAS ASALTO AL CAPITOLIO, CRECE LLAMADO A LA DESTITUCIÓN DE TRUMP

Chao, esposa del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, renunciará a partir del 11 de enero.

«Ha sido el honor de toda una vida servir al Departamento de Transporte de Estados Unidos», tuiteó Chao este jueves.

En una declaración a la agencia que ella dirigió, Chao escribió que renunciará el lunes y que estaba «profundamente preocupada» por los eventos en el edificio del Capitolio.

«Estoy tremendamente orgullosa de los muchos logros que pudimos lograr juntos para nuestro país y nunca olvidaré el compromiso que tienen con este Departamento y los Estados Unidos de América», continuó su declaración.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021