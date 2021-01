Representantes locales cuentan experiencia en disturbios del Capitolio

(NOTICIAS YA).- El miércoles, manifestantes entraron por la fuerza al Capitolio de los EE.UU., mientras tanto los representantes que trabajaban para certificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 tuvieron que refugiarse hasta que la situación fue controlada. Ellos compartieron su experiencia durante los momentos de tensión.

El congresista Vicente González, fue uno de los muchos funcionarios electos que fueron expulsados de la cámara, mientras los partidarios del Presidente Trump irrumpían en el edificio durante la certificación del voto electoral.

«Sabía que podía pasar cualquier cosa, buscaba refugio y buscaba el lugar más seguro para esconderme mientras otros estaban armados», dijo González.

Via @AP Images. Image of Congressman Gonzalez following orders from Capitol Police to evacuate the House Chamber during the domestic terror event and siege of the Capitol. pic.twitter.com/txyKDpgsyQ

«El Presidente Trump habló durante una hora animando a esta gente diciendo que nunca iba a conceder esta derrota electoral que obtuvo, y espero que asuma toda la responsabilidad por lo que está haciendo», dijo el congresista Henry Cuéllar (TX-28).

Cuéllar dijo que harán todo lo que esté a su alcance para procesar a manifestantes que participaron en los daños en el Capitolio de los Estados Unidos.

«Estoy seguro de que tenemos videos… vamos a hacer un seguimiento de esto, pero espero que enjuiciemos a algunas de esas personas a la máxima de la ley porque violaron la ley federal», dijo Cuéllar.

My staff and I currently remain safe.

This is a sad day for our country. I am praying for the violence to end and for our democracy.

I want to thank the brave Capitol Police for protecting us as we remain in lockdown.

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 6, 2021