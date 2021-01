VIDEO: Bomberos combaten incendio de maleza en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal quemó entre 10 y 15 acres en el este de Chula Vista el jueves por la mañana, dijeron las autoridades.

Los bomberos del Departamento de Chula Vista y CalFire fueron llamados a las carreteras de Mount Miguel y Proctor Valley en Chula Vista para combatir el incendio, a unas pocas millas al norte del Centro de Entrenamiento Olímpico.

.@CALFIRESANDIEGO is at scene with @chulavistaFD of a vegetation fire northeast of Mt Miguel Road and Proctor Valley Road in Chula Vista. Two acres with difficult ground access; firefighting aircraft are also at scene. #MiguelFire pic.twitter.com/ahzJ48KWAA

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) January 7, 2021