Autoridades investigan reportes de varias explosiones en Aurora 

(NOTICIAS YA).-Investigadores en Aurora se encuentran investigando los autores de dos explosiones ocurridas en esa ciudad durante las dos últimas semanas.

Por fortuna, hasta el momento nadie ha resultado herido, pero las autoridades aseguran que en efecto, es una ‘bomba de tiempo’.

La primera explosión ocurrió el día de Navidad alrededor de las 5:30 am. Residentes del área ubicada en el 18000 de East Mansfield Avenue informaron haber escuchado el sonido del dispositivo al ser detonado, como resultado, dos viviendas sufrieron daños en su estructura.

El segundo incidente tuvo lugar el 7 de enero alrededor de las 4:45 de la madrugada en el 4600 de South Pagosa Circle, aproximadamente a una milla de distancia de la primera explosión, en esta una vivienda resultó averiada.

Los investigadores de la policía y los bomberos están pidiendo a los vecinos video de las cámaras de seguridad, imágenes de la cámara del timbre o fotos que puedan tener de esas áreas en el momento de las explosiones.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también está investigando ambos incidentes.

Si tiene alguna información, comuníquese con la policía de Aurora o la línea de alto al crimen al: (720) 913-7867.

Investigators seek public assistance in two separate incidents involving explosions in Aurora.

Explosive devices were detonated on Dec. 25 and Jan. 7 early morning hours. Incidents happened within 1 mile of each other.#AuroraExplosions

Details: https://t.co/84XdF4kwYb pic.twitter.com/RgPwReaWDo

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) January 8, 2021