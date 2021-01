Cierran negocio por violar orde de emergencia en el condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (Noticias Costa Central).- Algunos negocios se niegan a cumplir con las ordenes de salud, tal es el caso de un establecimiento del condado de Monterey que ahora debe cerrar sus puertas por violar las ordenes de confinamiento.

Debido a una orden de la corte superior el establecimiento aloja café en Monterey deberá cerrar sus puertas hasta que no obtenga un nuevo permiso de funcionamiento.

Este letrero: estamos de vacaciones reresamos el 15 de enero se observa en la puerta del restaurante Aloha Cafe en Monterey.

Según la fiscalía del condado de Monterey la jueza Villarreal emitió una orden de restricción temporal al establecimiento Aloha café y su dueño Richard Donick la cual requiere que cierren el lugar hasta que obtengan una nueva licencia de funcionamiento.

El permiso fue revocado por no cumplir con las regulaciones y no utilizar los cubrebocas en varias oportunidades, como lo requiere la orden de emergencia,

Fueron como mínimo cinco ocasiones en donde los inspectores de salud visitaron el establecimiento y observaron las violaciones donde el dueño , los empleados y los clientes no utilizaron el cubrebocas.

Ricardo Encarnación inspector del departameno de salud del condado de Monterey dijo que han realizado 2,448 visitas a negocios desde finales de agosto para educar y hacer cumplir las órdenes sobre el uso del cubrebocas y la distancia social.

Han emitido 6 citaciones a negocios.

han proveído a tiendas y restaurantes cubrebocas y protectores de plástico

continuamente estan impartiendo educación en inglés en español de cómo cumplir con las regulaciones, pero después de la etapa de educación tuvieron que emitir multas a los infractores.

La primera vez de una citación a negocios por falta de cubrebocas en 100 dólares, la segunda, 200 la tercera 500 dolares.

Si hay una constante irregularidad emiten una orden de violación , para que el negocio cumpla la regulación,

si el negocio no cumple en determinado tiempo , se suspende la licencia de funcionamiento , si se rehúsan a cerrar se convierte en una revocación permanente el permiso.

Según el departamento de salud ambiental la mayoría de negocios está cumpliendo con la regulaciones del condado del del estado dicen es muy sencillo cumplirlas en donde todos los empleados deben utilizar el cubrebocas y mantener la distancia social.