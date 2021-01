Estafadores crean una cuenta de Twitter haciéndose pasar por el Depto. de Trabajo 

(NOTICIAS YA).-La cuenta de Twitter fue suspendida el viernes y la CDLE dijo que estaba tratando de obtener información confidencial.

CDLE tuiteó sobre la cuenta falsa el viernes y advirtió a las personas que no proporcionaran información personal a dicha cuenta, que tenía el nombre de usuario como: @LaborColorado. Cabe recordar que el nombre de usuario oficial de Twitter de CDLE es @ColoradoLabor.

«Hemos informado de esta cuenta falsa a Twitter y estamos trabajando para asegurarnos de que se elimine lo antes posible», escribió CDLE.

Hasta el momento no se tiene más información sobre dicha cuenta en la red social.

El truco, del que personas inescrupulosas intentan sacar provecho, se produce cuando el CDLE pasa a un nuevo sistema, lo que hace que sus plataformas actuales no estén disponibles desde el viernes hasta el domingo.

Esto incluye al solicitante de MyUI, el sistema de Asistencia por desempleo pandémico (PUA), la línea telefónica para solicitar el pago y las funciones de asistente virtual.

La cuenta falsa de Twitter del viernes no fue la primera vez que CDLE ha sido objeto de fraude.

El Departamento de Trabajo, CDLE ha dicho anteriormente que el programa federal PUA era especialmente vulnerable al fraude y el martes dijo que cuando ese programa llegó a su fin, el estado experimentó un aumento en las reclamaciones por fraude dirigidas a su sistema regular de desempleo estatal.

«Desde la Ley CARES, lo que esencialmente está sucediendo es que los delincuentes están abandonando un sistema y atacando otro sistema», dijo Cher Haavind, portavoz del departamento.

«La realidad es que el sistema PUA era, desafortunadamente, más susceptible al fraude de UI, pero lo que estamos viendo es que ahora que las puertas están cerradas a PUA y ese sistema, están tomando la identidad robada y usándola para presentar reclamos fraudulentos en el sistema regular de desempleo».

Scammers have established a fake Twitter account at @LaborColorado imitating the official Colorado Department of Labor and Employment Twitter account and are actively seeking to gain sensitive information.

— Colorado Department of Labor and Employment (@ColoradoLabor) January 8, 2021