Estudiantes de UCF deberán tener prueba de COVID-19 negativa antes de mudarse al campus

(NOTICIAS YA).- Tras las vacaciones navideñas regresan las clases universitarias para miles de floridanos. La Universidad de Florida Central (UCF, siglas en inglés) reanuda la actividad académica el lunes y los estudiantes que vayan a vivir en el campus deberán presentar una prueba negativa de coronavirus.

Al menos 7,000 estudiantes se harán una prueba rápida durante un periodo de 5 días para facilitar la gestión, según un comunicado de prensa de UCF.

Además, debido a la pandemia, las viviendas universitarias operarán con una capacidad reducida.

Your safety comes first ☝️

Before we spring into the semester, from occupancy expectations to planned responses for positive cases, here are some of the procedures @UCFHousing will follow to reduce risks from COVID-19 😷https://t.co/jcazTkVbfW

— UCF 😷 (@UCF) January 5, 2021