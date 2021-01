FBI ofrece recompensa por sospechoso de colocar 2 bombas en D.C.

(NOTICIAS YA).- El FBI publicó una fotografía de la persona sospechosa de colocar dos bombas cerca del Capitolio, en Washington, D.C., en la sede de los comités nacionales demócratas y republicanos.

La agencia federal compartió la imagen del sospechoso en su cuenta de Twitter, y se le puede ver con una sudadera de capucha color gris, un cubrebocas negro y guantes, además en una de sus manos sostiene un objeto.

LEE: Dispositivos hallados cerca del capitolio pudieron haber causado ¨gran daño¨

Los artefactos explosivos, descritos con un mecanismo casero, fueron encontrados en la sede de los partidos políticos cuando una turba pro Trump irrumpió en el Capitolio este miércoles 6 de enero.

FOTOS: Estos son los terroristas buscados por atacar el Capitolio

La recompensa será entregada a quien ofrezca información que conduzca a identificar y condenar a la persona que aparece en la fotografía, de acuerdo con lo publicado por la agencia federal durante la tarde de este jueves.

If you have any information concerning this incident, please contact the #FBI 's toll-free tip line at 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), or submit tips online at https://t.co/NNj84wkNJP . pic.twitter.com/PRqPoroVwa

LEE: Muere oficial tras invasión a Capitolio y D.C. se inunda de patrullas en homenaje

Tras la revuelta en el Capitolio, que acaparó la atención internacional, autoridades de inteligencia afirmaron que los dispositivos hallados eran tan reales que pudieron causar un “gran daño”.

La persona que aparece en esta imagen, y es responsabilizada por los explosivos, no es la única buscada por el FBI en relación a los hechos que se registraron en el Capitolio.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021