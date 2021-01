Muere policía baleado en invasión al Capitolio

(NOTICIAS YA).- En la noche del jueves se anunció el fallecimiento de uno de los oficiales del Capitolio que enfrentó la ola de asaltantes Pro-Trump que invadió el Congreso.

El agente murió en el hospital a alrededor de las 9:30 p.m. hora del este y fue identificado como Brian D. Sicknick. La portavoz de la Policía del Capitolio, Eva Malecki informó que tras ser baleado el oficial regresó al despacho de su división policial y allí se desplomó.

Se supo que Sicknick recibió un disparo en la cabeza cuando entraba al Congreso.

Our thoughts and prayers are with family, friends and colleagues of Officer Brian D. Sicknick #EOWJanuary72021 pic.twitter.com/Ow6RoM2lvz

— Takoma Park Police (@TakomaParkPD) January 8, 2021