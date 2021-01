Pierden su trabajo tras incitar violencia en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- Luego de incitar caos y violencia en el Capitolio de los Estados Unidos, algunas personas que formaron parte de la turba de simpatizantes de Trump están siendo identificados y en algunos casos perdiendiendo su trabajo.

Imágenes y videos en las redes sociales están siendo utilizados para identificar a algunos de los incitadores de violencia.

Figuras prominentes y ciudadanos comunes han formado parte de esto. Un hombre de Maryland, un abogado de Texas y hasta un exrepresentante estatal han sido las personas más recientemente identificadas en estos disturbios y que fueron despedidos de sus empleos.

Uno de los implicados es un exrepresentante estatal de Pennsylvania, Rick Saccone, quien compartió imagenes en su página de Facebook participando en las afueras del Capitolio.

Sacconne es profesor adjunto en Saint Vincent College. La institucion inmediatamente comenzó una investigación, y como resultado, Sacconne decidió renunciar.

«Decidí renunciar para el beneficio de la universidad», dijo Saconne al Tribune Review. Añadió que luego de 21 años trabajando con ellos, no quiere que «esta confusión mediática empañara la escuela».

Por otro lado, Navistar, una compañía de Mercadeo en Maryland, anunció que despidió a uno de sus empleados luego de que fuera fotografiado utilizando su identificación de la empresa en el Capitolio.

«Aunque apoyamos el derecho de todos los empleados al ejercicio pacífico y legal de la libertad de expresión, cualquier empleado que demuestre una conducta peligrosa que ponga en peligro la salud y la seguridad de los demás ya no tendrá una oportunidad de empleo con Navistar Direct Marketing», dijo la empresa en un comunicado a CNN.

Asimismo, Paul Davis, un abogado de Texas, también fue despedido de su empleo en Goosehead Insurance, luego de que publicaciones en las redes sociales lo mostraran diciendo: «todos estamos tratando de entrar al Capitolio para detener esto».

Más tarde, el abogado trato de explicar que no se refería entrar al Capitolio por la fuerza, como muchos hicieron, sino «en referencia a dar voz a una protesta. No de una manera violenta».

Su aclaración de todos modos no evitó que perdiera su empleo. El jueves en la mañana, la compañía tejana tuiteó que ya Davis no trabajaba junto a ellos. Aunque no está claro si Davis renunció o fue despedido.

Paul Davis, Associate General Counsel, is no longer employed by Goosehead. — Goosehead Insurance (@followgoosehead) January 7, 2021

Todavía la Policia Metropolitana de Washington y el FBI están identificando a las personas que participaron de la revuelta de Washington DC.

