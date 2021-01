Policías de Aurora no enfrentarán cargos por esposar a una madre y sus hijas

(NOTICIAS YA).-No se presentarán cargos penales contra dos agentes que detuvieron a unas menores y su mamá mientras les apuntaban con un arma boca abajo en el suelo durante una parada de tránsito de «alto riesgo», anunció el viernes la oficina del fiscal de distrito George Brauchler.

De acuerdo con el reporte, «no hay pruebas suficientes para respaldar la presentación de cargos penales contra los oficiales Dasko y Moen».

La oficina de Brauchler envió el caso a una fuente externa para determinar si hubo mal uso de la fuerza en el incidente. La conclusión estuvo de acuerdo con el fiscal del distrito.

El 7 de agosto, dos agentes de la policía de Aurora detuvieron un automóvil que se creía fue robado. Los oficiales sacaron sus armas y ordenaron a los ocupantes que se tumbaran en el suelo, boca abajo en un estacionamiento en South Chambers Road y East Illiff Avenue.

Según el informe del caso, una mujer y cuatro niñas salieron e hicieron lo que los agentes exigieron. La niña más joven tenía 5 años. Los agentes esposaron a la mujer y a dos niñas mayores mientras estaban en el suelo.

La mujer y las niñas fueron puestas en libertad después de que agentes adicionales llegaran al lugar y determinaran que el automóvil no fue robado.

“Sin embargo, a pesar del inquietante hecho de que a los niños aterrorizados se les ordenó salir de un vehículo a punta de pistola y se les colocó boca abajo en el suelo, nuestra conclusión es que no hay pruebas más allá de una duda razonable de que los agentes de la APD participaron ilegal, intencional y conscientemente, o violó negligentemente cualquier ley penal de Colorado”, dijo Clinton McKinzie, fiscal adjunta de distrito en una carta a la jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson.

“Esperamos, sin embargo, que APD emprenda inmediatamente una revisión de sus políticas para intentar asegurarse de que nada de este tipo vuelva a suceder. Lo que les sucedió a los ocupantes inocentes es inaceptable y prevenible, pero eso por sí solo no es una base suficiente para imponer culpabilidad criminal a los dos oficiales involucrados en el contacto inicial”, dijo McKinzie.

La jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson, se disculpó con la familia después del incidente y dijo que iba a abordar las políticas vigentes para las paradas de tráfico de alto riesgo.

“Este fue un error horrible y espero que al menos podamos corregirlo para los niños”, dijo Wilson.

“Debemos permitir que nuestros oficiales tengan discreción y se desvíen de este proceso cuando se presenten diferentes escenarios. Ya he indicado a mi equipo que busque nuevas prácticas y entrenamientos”, dijo Wilson.

