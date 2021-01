Récord en hospitalizaciones por coronavirus alarma a personal médico

(NOTICIAS YA).- Tal y como proyectaron las autoridades de la salud, se bate récord en hospitalizaciones y en el uso de unidades de cuidados intensivos.

“Es lo peor que le puede pasar a alguien, que le falte el aire,” dijo Andrea Salas, quien estuvo hospitalizada por coronavirus.

Salas ganó la batalla contra el coronavirus y al fin está en casa.

“Cada cosa que veía de mi cuarto, mi cama, mi cobija creo que es cuando uno aprecia lo que tiene,” dijo Salas.

Salas aún necesita descansar y estar conectada a un tanque de oxígeno.

“Todos estos días he tenido todavía dolor de huesos, me duelen muchísimo los brazos,” añadió Salas.

Salas se contagió de coronavirus a mediados de diciembre.

“Se fue contagiando mi hija, mi hijo, mi nieto y así como somos vecinos, mi hija con sus hijos, y otra hija que nos visita también le dio a ella y a sus dos hijos,” explicó Salas.

Sus pulmones le fallaron y estuvo hospitalizada por dos semanas.

“Yo voy diabética, iba hipertensa y todavía lo de la diálisis, pensé que no tenía esperanzas pero mira aquí estoy,” dijo Salas.

Pero no todos corren con la misma suerte.

“Hemos visto un gran incremento en el número de casos después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo,” dijo Tania Miller, enfermera de la Unidad de Coronavirus del hospital UCSD Hillcrest.

En diciembre, autoridades de la salud calcularon que para el 10 de enero habría 1,827 personas hospitalizadas con coronavirus y ahorita ya se batió récord con 1753 hospitalizaciones.

“Estamos cansados de trabajar tiempo extra, estamos también trabajando más rápido porque estamos tratando de ayudar al mayor número de gente posible,” agregó Miller.

Los expertos estimaron que para el 11 de enero habría 483 pacientes en terapia intensiva y actualmente se registran 401.

“Estamos en una situación grave porque está costando trabajo ayudar a gente que necesitan hospitalización con un accidente, un paro cardiaco, una embolia, no hay suficientes camas porque las camas están llenas con gente que tiene COVID,” alertó Miller.

Por su parte, Salas siente que volvió a nacer después de esta pesadilla.

“Algunos tenemos la suerte de regresar a casa pero muchos no, entonces mejor nos cuidamos, nos ponemos la mascarilla, no salimos y eso va a dar un resultado de que no va a haber el virus,” finalizó Salas.

Otro parámetro preocupante es el de los brotes comunitarios ya que se registran al menos 40 en los últimos siete días lo cual muestra lo rápido y fácil que se está transmitiendo el virus por todo el condado.