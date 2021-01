Agencias de EE.UU deben compartir lo que saben sobre OVNIs en 180 días

(NOTICIAS YA).- Cuando el presidente Donald Trump firmó la propuesta de ley de alivio de Coronavirus de $2.3 billones en diciembre, comenzó un conteo regresivo de 180 días para que las agencias de inteligencia de EE.UU. le digan al Congreso lo que saben de OVNIs.

El director de Inteligencia Nacional y el secretario de Defensa tienen poco menos de 6 meses para otorgarle al Congreso y a los comités de servicios armados un reporte desclasificado sobre “fenómenos aéreos no identificados”.

La estipulación estaba en la sección de “comentario de comité” de la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2021, que fue incluida en la larga propuesta de ley de gastos.

El reporte debe contener análisis detallados de información de OVNIs e inteligencia recolectada por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados y el FBI, de acuerdo a la directiva del comité de inteligencia del Senado.

También debe describir a detalle “un proceso interagencial para asegurar la recolección oportuna de información y análisis centralizado de todos los reportes de fenómenos aéreos no identificados hechos para el Gobierno Federal”, así como designar un oficial responsable para ese proceso.

Finalmente, el reporte debe identificar cualquier riesgo potencial a la seguridad nacional que presenten los OVNIs, así como evaluar si algún adversario a la nación podría estar detrás de esta actividad; dijo el comité.

El reporte presentado debe ser desclasificado, es decir, sin información oculta, aunque puede contener un anexo clasificado, dijo el comité. Un vocero de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia confirmó las noticias al sitio de verificación de datos Snopes.

EL INTERÉS DEL CONGRESO EN OVNIs

El Pentágono lanzó tres videos cortos en abril de 2020 que muestran “fenómenos aéreos no identificados” que la Marina de EE.UU. previamente confirmó que eran reales.

Los videos captados por cámaras infrarrojas, uno de 2004 y otro de 2015, muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados moviéndose rápidamente. En dos de los videos se escucha a miembros del servicio reaccionando con sorpresa a las imágenes. Una voz especula que podría ser un dron.

No queda claro qué son los objetos y no hay un consenso sobre su origen. Algunos creen que podrían ser drones potencialmente operados por adversarios terrestres en busca de inteligencia, y no extraterrestres como comúnmente piensa la gente.

En agosto, el Pentágono anunció que estaba formando una fuerza de trabajo para investigar estos fenómenos. Miembros del Congreso y el Pentágono han expresado preocupaciones sobre la aparición de objetos voladores no identificados volando sobre bases militares de EE.UU.

No es la primera vez que el Pentágono ha revisado encuentros aéreos con objetos desconocidos. La agencia había estudiado las grabaciones de estos incidentes como parte de un programa clasificado que desde entonces fue cancelado.

El programa fue lanzado en 2007 y terminó en 2012, porque evaluaron que tenían prioridades más grandes que necesitaban fondos, de acuerdo con el Pentágono. El exdirector del programa, Luis Elizondo, dijo a CNN en 2017 que él personalmente cree que “hay evidencia muy convincente de que podríamos no estar solos”.

