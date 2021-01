Abren súper estación de vacunación contra COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego junto con UC San Diego Health y los Padres de San Diego; se unieron para realizar una vacunación masiva de 5,000 trabajadores de la salud por día contra el coronavirus.

Se trata de la «Súper Estación de Vacunación» cerca de Petco Park, en un esfuerzo por vacunar de manera segura a los 500,000 trabajadores de la salud en la región de San Diego elegibles para las categorías de Fase 1A-Tier en la lista de prioridades de vacunas de California.

“La Súper Estación de Vacunación aumenta nuestra capacidad como condado para administrar la vacuna a los trabajadores de la salud”, dijo el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nathan Fletcher.

La decisión de comenzar un sitio de vacunación a gran escala se tomó el jueves y se produce cuando los hospitales de todo el condado se preparan para un aumento de infecciones después de la víspera de Año Nuevo, desafiando la capacidad hospitalaria.

The County’s first-of-its-kind COVID-19 vaccination super station launched this morning at Petco Park. Tier 1 health care providers will receive the vaccine without ever leaving their vehicles.@UCSDHealth@Padres@CityofSanDiego pic.twitter.com/gG7BtvjlQz

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 11, 2021