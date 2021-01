Ataque al Capitolio financiado con «dinero oscuro» de grupos pro-Trump

(NOTICIAS YA).- El ataque armado al Capitolio registrado la semana pasada fue financiado por varios grupos de “dinero oscuro” vinculados al presidente Trump.

Cinco personas murieron luego de que el mandatario republicano motivara un ataque armado a la sede del Poder Legislativo, justo cuando ambas Cámaras se disponían a certificar los resultados de la elección, en la que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.

Las organizaciones sin fines de lucro que pretenden influenciar elecciones se catalogan como de “dinero oscuro” al no tener que revelar las identidades de sus donantes.

El “mitin político” que se convirtió en un ataque terrorista al Capitolio se llamó oficialmente “March to Save America” (“marcha para salvar a Estados Unidos”), de acuerdo con CNBC.

Este fue organizado por el grupo Women for America First, certificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) como una organización sin fines de lucro que puede participar en actividades políticas “limitadas”.

Su líder es Amy Kremer, quien antes encabezó el grupo Tea Party Express, dedicado a apoyar el movimiento conservador conocido como “Tea Party”. Kylie Jane Kremer es la directora ejecutiva de “Women for Trump” (“mujeres por Trump”) y aparece en el permiso del evento como la persona encargada de este.

Dicho documento establece que el número esperado de asistentes era de 5 mil, siendo que una publicación de Women for Trump asegura que en el Capitolio se dieron cita “cientos de miles de estadounidenses”.

Por otra parte, Women for America First difundió el evento en Facebook como una “caravana”. La cita fue el día anterior al ataque, el 5 de enero, en un domicilio de Virginia, donde los participantes habrían de unirse al recorrido hacia Washington. Destacaron que no proveerían transporte a la capital del país pero exhortaron a seguir al camión impreso con su logotipo.

Asimismo, la directora ejecutiva de Women for America First promovió el evento a través de Twitter en una publicación que fue retuiteada más de 16 mil ocasiones y compartida por el propio presidente Trump.

Cabe destacar que el mandatario, quien contaba con más de 80 millones de seguidores, fue bloqueado permanentemente de dicha red social este viernes.

Women for Trump también estuvo involucrada en la instalación de un área “tras bambalinas” donde el propio presidente, sus hijos y otras figuras relacionadas a la administración bromearon y bailaron minutos antes de que estallara la violencia que impulsaron, indicó CNBC.

Por otro lado, el “Rule of Law Defense Fund”, parte de la Asociación de Fiscales Generales Republicanos, difundió mensajes telefónicos grabados exhortando a “marchar” al Capitolio. Aunque estos no fomentaron explícitamente la violencia, sí se refirieron a la pasada elección como “robada”.

Es importante resaltar que la Asociación de Fiscales Generales Republicanos recaudó más de 18 millones de dólares, tan solo en 2020, para la campaña de Trump.

Finalmente, la responsable de la decoración y mobiliario para el evento fue Event Strategies. Su propietario Tim Unes produjo la gira en la que Trump anunció su campaña en 2015 y luego se unió a esta como uno de sus directores. El Center for Responsive Politics encontró que la campaña por la reelección de Trump pagó más de un millón de dólares a la compañía en 2020.

Aunque no se espera que Donald Trump enfrente cargos por motivar el ataque armado de la semana pasada, el Departamento de Justicia indicó que estaría revisando “todos los actores” involucrados.

El presidente asimismo podría ser removido del cargo antes de que su sucesor Joe Biden asuma el mismo, luego de que los demócratas en la Cámara de Representantes presentaran este lunes artículos para impugnarlo.

La implementación de la Vigesimoquinta Enmienda para quitarlo de la Presidencia también está sobre la mesa, de acuerdo con la vocera de la Cámara, Nancy Pelosi.

