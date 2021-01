Contribuyentes pagarán más por nuevo proyecto en corte del co. Hidalgo

(NOTICIAS YA).- Cuando los comisionados del condado de Hidalgo comenzaron a licitar el proyecto en 2018 bajo la dirección del entonces juez del condado de Hidalgo, Ramón García, estimaron que la construcción del juzgado costaría a los contribuyentes 150 millones de dólares. Ahora están anunciando que el nuevo proyecto se eleva a 180 millones de dólares.

La construcción actual del edificio se estima que costará alrededor de 143,8 millones de dólares, sin embargo, el proyecto en su totalidad alcanza los 180 millones de dólares, de acuerdo con la información financiera que el condado proporcionó al diario The Monitor.

La cifra no incluye el interés que el condado pagará para pedir prestado el dinero necesario para el proyecto.

«Como saben, todavía tenemos que (demoler) el viejo palacio de justicia… y proveer algún estacionamiento adicional», dijo el jueves el Condado de Hidalgo Richard F. Cortez al diario The Monitor. «Así que todavía va a ser un desafío».

La demolición de la antigua instalación y la pavimentación del estacionamiento se estima actualmente que costará unos 10 millones de dólares adicionales.

Adicionalmente, el costo de los muebles, accesorios y equipos necesarios dentro del nuevo edificio, le costará al condado otros 10 millones de dólares.

Y por último, están los honorarios de servicio que se deben al director del proyecto, al arquitecto y a la empresa que llevó a cabo las pruebas de materiales, lo que añadirá otros 16,6 millones de dólares al precio final.

Según la información del condado, Jacobs Project Management Co., que está supervisando la construcción de la nueva instalación, se le pagará un poco más de 6,1 millones de dólares por su trabajo. HDR, la firma de arquitectos, se le pagará alrededor de 10 millones de dólares por su experiencia, y Terracon, que realizó pruebas de materiales, se le pagará alrededor de 438.000 dólares, lo que hace que el total del proyecto sea de 180.541.219,07 dólares.

El condado que es considerado uno de los más pobres del país y uno de los más afectados por la pandemia COVID-19.

«Esos son los desafíos», dijo Cortez el jueves. «Cuando era alcalde de McAllen, McAllen tenía múltiples fuentes de ingresos – éramos dueños del puente, del campo de golf, del aeropuerto y ganábamos dinero. Teníamos impuestos ad valorem, impuestos de ocupación de hoteles, teníamos todo tipo de ingresos. Y en el condado, sólo hay un ingreso (corriente) y son los impuestos que recaudamos de la gente. Así que si no tenemos dinero para hacer las cosas, entonces tenemos que pedir dinero prestado, y tenemos que pagar ese dinero con el tiempo.» Señaló Cortez a The Monitor.

Hasta ahora, el condado ya ha emitido una deuda de 170 millones de dólares para el tribunal, dijo Cortez.

«Y vamos a tener que pagarla con el tiempo», dijo. «Pero mira, esto es exactamente por lo que estaba preocupado. He sido un contador, una persona financiera, por muchos, muchos, muchos años y siempre hay baches en el camino. Siempre hay cosas que no has previsto que pasen.»

Y mientras el condado aún tiene un saludable balance de fondos, aún se está en medio de una incógnita,con respecto al impacto que la pandemia ha tenido en los contribuyentes locales. Algo que según Cortez le preocupa, por la carga desproporcionada que se impone a los contribuyentes.

«Una gran parte de nuestra población está en la pobreza, así que obviamente, la gente en la pobreza no puede tener muchos activos, y si no tienen muchos activos, realmente no son contribuyentes sustanciales. No tienen los recursos para ser un contribuyente, así que pone una carga sobre aquellos que sí los tienen. Y lo que se encuentra es que el 60% de la gente está pagando el 100% del costo», dijo. «Eso es especialmente preocupante para un condado como Hidalgo por esas razones. Así que tenemos que ser muy, muy buenos en cómo gastamos nuestro dinero».

Y aunque la pandemia no detuvo la construcción, sí afectó su cronograma ya que los miembros de la tripulación se enfermaron u optaron por no trabajar para proteger su salud, agregó.

«Estamos planeando, por lo que sabemos, completar los primeros cuatro pisos más o menos para el final del verano», dijo Cortez. «Eventualmente, creemos que para noviembre del próximo año, terminaremos el palacio de justicia, y creemos que para finales de enero del año siguiente, 2022, estaremos completamente, completamente funcionales.»

(Información: The Monitor).