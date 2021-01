(NOTICIAS YA).-Un hombre de Escocia era adicto a las drogas y la pandemia de COVID-19 le salvó la vida.

La pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, pero poco se ha escuchado que cambie para bien, como es el caso de Jonathon Macleod de 24 años, de acuerdo con el sitio web La Opinión.

Macleod decidió aprovechar la crisis que causó el virus para alejarse de las drogas y así superar su adicción a la cocaína, según el informe médico.

De acuerdo al historial médico, el joven comenzó a consumir cocaína cuando tenía 15 años y continuó haciéndolo hasta los veinte. En declaraciones a Unilad, dijo que nació con una “naturaleza adictiva a cualquier cosa en la vida”.

Cuando la crisis de salud por coronavirus provocó confinamientos en distintas partes del mundo, Jonathon aún consumía cocaína.

Pero después de sobrevivir a un intento de suicidio en medio del aislamiento, Jonathon supo que era hora de buscar ayuda. Comenzó a asistir a las reuniones de Cocaine Anonymous (CA) y se embarcó en un programa de 12 pasos para ayudarlo a dejar atrás el uso de drogas.

Tonight I collect ma 90 day chip at CA.

Below is the difference in me from being slap bang in the middle of the madness to being clean and sober.

Speaking out and admitting I needed help saved my life.

One day at a time. 92 days and counting 💪🏼. pic.twitter.com/DCMVEY8i7m

— Jonathon Macleod (@jonnymacleod1) November 30, 2020