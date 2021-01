Plan de vacunación avanza con buen pie en Jefferson

(NOTICIAS YA).-De acuerdo con las autoridades, en el condado de Jefferson ya está todo listo para el plan de vacunación, puesto que ya comenzaron a hacerse las pruebas de cómo será la administración de la vacuna para la población en general.

Al respecto, la vocera del Departamento de Salud de Jefferson, Paulina Erices, indicó que el plan de vacunación contra el covid-19 estará disponible para la población general cuando llegue a su tercera fase, involucrando así a personas desde los 18 a los 59 años.

No obstante, también resaltó que en condados como Jefferson ya se están haciendo las pruebas para buscar los métodos más efectivos y seguros.

Un modelo que sugiere la vocera del Departamento de Salud local dura alrededor de 15 minutos y consiste en hacer preguntas de rutina en los momentos previos a la administración del medicamento, para descartar así “que uno no se ha vacunado de otra cosa en dos semanas anteriores, que no ha tenido covid o que no tiene un diagnóstico del mismo “.

Seguidamente, se pasa a la sección donde está el personal de enfermería, quien administra el fármaco y mantiene al paciente bajo observación por 15 minutos, con el fin de prevenir alguna reacción alérgica u otro síntoma. Terminado el proceso, el paciente puede irse y continuar con sus quehaceres habituales.

Para finalizar, Erices recordó que la inmunización será completamente gratuita y de acceso a todas las comunidades.