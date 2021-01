Se reporta la primera muerte por influenza al sur de Nevada

(NOTICIAS YA).-El Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) informó sobre la primera muerte relacionada con la influenza de la temporada.

De acuerdo con el comunicado, la persona fallecida el una mujer mayor de 65 años.

“A medida que continuamos viendo una transmisión generalizada del coronavirus en nuestra comunidad, es más importante que nunca que las personas tomen medidas para proteger su salud”, dijo el Dr. Fermin Leguen, Director de Salud en funciones del Distrito de Salud del Sur de Nevada. «La vacuna contra la influenza se recomienda para todas las personas a partir de los seis meses de edad, y no es demasiado tarde para vacunarse».

Funcionarios de salud y gubernamentales han estado preocupados durante meses por la posibilidad de una mayor presión en los hospitales si los casos de gripe comienzan a aumentar mientras COVID-19 todavía llena los hospitales.

“La actividad de la influenza se ha mantenido baja en el Condado Clark en comparación con temporadas pasadas, pero esta muerte sirve como un recordatorio de que la influenza es una enfermedad grave y todavía está circulando en la comunidad”, según un comunicado del SNHD. «Hasta el 2 de enero, 10 personas en el condado de Clark han sido hospitalizadas con casos confirmados de gripe».

A su vez, le recuerdan a a la comunidad sobre la importancia de vacunarse contra la influenza, continuar usando las cubiertas faciales en público y cuando estén cerca de personas que no viven en el mismo hogar, poner el práctica el distanciamiento social, quedarse en casa cuando están enfermos y lavarse las manos con frecuencia.

La temporada pasada en el Condado Clark, 59 personas murieron a causa de la gripe, según SNHD.

La vacuna contra la influenza está disponible en el Centro de Salud Pública del Este de Las Vegas del Distrito de Salud y en el Centro de Salud Pública de Mesquite con cita previa. Más información sobre horarios y ubicaciones está disponible en www.southernnevadahealthdistrict.org/community-health-center/immunization-clinic/available-vaccines/flu-vaccine-clinic/.

#FightFlu: It's still #fluseason! You can get your #flushot at our immunization clinic. Call 702-759-0850 for an appointment: https://t.co/xier9VwHhc @CDCFlu https://t.co/zqbPKDZgDo

— SN Health District (@SNHDflu) January 5, 2021