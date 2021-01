Vacunar a los mayores de 70 años, un reto para los proveedores de salud

(NOTICIAS YA).-

Vacunar a las personas mayores de 70 años es el reto al que se están enfrentando actualmente las autoridades y proveedores de servicios de salud.

Y aunque desde el inicio de la fase han logrado llegar a un gran porcentaje de la población

El idioma y el poco conocimiento sobre tecnología se convierten en una gran barrera

La razón es que para recibir la inmunización las personas deben hacer un registro previo

Por lo que UCHealth está implementando estrategias para ayudar a estas personas a programar citas, y planificando clínicas emergentes en áreas desatendidas del estado para garantizar que las vacunas lleguen a comunidades minoritarias, de bajos ingresos y sin seguro médico.

‘Al virus no le importa si una persona tiene o no seguro médico o estatus migratorio y a nosotros tampoco. Si no tiene seguro médico, no tenga miedo a recibir la vacuna porque es totalmente gratis’, dice Farley.