Comenzo la vacunación de primeros socorristas en Massachusetts

(NOTICIAS YA).- Mientras Massachusetts registra hasta el momento 422,474 casos de coronavirus y 12,996 muertes desde que inició la pandemia. Este lunes, socorristas en el estado empezaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19. Algo que algunos describen como la luz al final del túnel.

«Like a light at the end of the tunel so, porque voy a estar esperando tanto tiempo.» Dijo Leo Silvera, oficial de patrulla de Lawrence, quien fue uno de los primeros oficiales de su departamento en recibir la vacuna en la escuela primaria South Lawrence. «It was neat, rápido era como yo te estaba explicando como 15 o 20 minutos y it was really really organized, bien organizado. Bien fácilmente para entrar y salir.»

De acuerdo a personal médico en este sitio de vacunación este lunes se administraron 150 vacunas.

«Ha estado muy bien, muy steady. han venido you know bomberos, policías, toda clase de first responders han venido hoy para aca.» Dijo la enfermera Meredith Pagan, quien es parte del personal administrando las vacunas en esta ubicación y quien nos explica el proceso que se está llevando a cabo.

«Después de que ellos se registran tenemos 5 espacios abiertos, le dan la vacuna esperan 15 minutos. Hay una persona que está administrando la vacuna y otra persona que está observando a la persona para ver si tiene una reacción y después la persona se puede ir.» Dijo Pagan.

Una experiencia que no tuvo mayor complicación para el oficial Silvera, quien es uno de los 45,000 primeros socorristas, que según el gobernador se estima recibirán la vacuna en estas próximas semanas.

«Yo estaba sentado y cada como 5 minutos te chequean para un tiempo como 15 minutos para ver si there is any swelling , si estas sangrando, pero no fácilmente no estaba sangrando. you wouldn’t even notice that i got a shot.» Dijo Silvera.

Es importante recalcar que para recibir la vacuna los primeros socorristas deben hacer una cita y presentar identificación que valide su identidad y que confirme su elegibilidad para ser vacunados.