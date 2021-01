Estudio de AAA: 89% más muertes de peatones en Colorado desde el 2008

(NOTICIAS YA).-Un nuevo estudio publicado por la Asociación Norteamericana de Automóviles o AAA reveló que las muertes de peatones aumentaron en un 89 por ciento entre 2008 y 2018 en Colorado, superando así el promedio nacional.

El estudio examinó datos de 2008 a 2018. AAA encontró que las muertes de peatones en Colorado aumentaron en un 89 por ciento, mientras que el promedio nacional fue del 55 por ciento. AAA dijo que podría estar muriendo más gente en las calles de Colorado en comparación con otros estados debido al estilo de vida activo de Colorado.

“Tenemos la suerte de vivir en Colorado, donde apreciamos nuestro estilo de vida activo y donde hay muchas buenas razones para dejar el auto en casa y correr, caminar o andar en bicicleta. Que las muertes de peatones aquí superen el promedio nacional debería hacer sonar las alarmas”, dijo Skyler McKinley, director de asuntos públicos de AAA Colorado.

En los datos, AAA encontró que un aumento sorprendente en las muertes ocurrió casi en su totalidad en áreas urbanas. Los accidentes urbanos representan el 93 por ciento del aumento total de muertes de peatones.

Las poblaciones afrodescendientes y latinas están mayormente representadas entre las muertes de peatones en comparación con los peatones anglosajones.

Tres de cada cuatro muertes de peatones ocurrieron en la oscuridad. Desde el 2009, las muertes en la oscuridad representan la gran mayoría del aumento general de muertes de peatones.

En 2018, el 84 por ciento de las muertes de peatones ocurrieron en carreteras con límites de velocidad de 30 mph o más.

El estudio encontró que el alcohol sigue siendo un problema para los peatones ya que el 32 por ciento de los peatones que murieron tenían una concentración de alcohol en sangre igual o mayor que el límite legal para conducir.

Teniendo en cuenta esta alarmantes cifras, la AAA proporcionó consejos de seguridad para los conductores:

Es importante recordar que en las calles, la responsabilidad es de todos y tanto conductores como peatones deben tomar las medidas necesarias para evitar una tragedia.

Para peatones:

New, from @AAAColorado & me: If you've walked *anywhere* recently, you won't be surprised to learn that it's getting more dangerous for pedestrians out there. In #Colorado, pedestrian deaths are up 89% over 2008. That surpasses even the national increase of 55%. (1/?) pic.twitter.com/WZClSj3Oio

— Skyler McKinley (@SkylerMcKinley) January 12, 2021