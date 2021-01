Localizan padres de niño perdido por más de 7 horas en San Marcos

(NOTICIAS YA).-Los padres de un niño que se cree que tenía entre 1 y 2 años y que vestía solo un pañal cuando lo encontraron deambulando en un complejo de apartamentos de San Marcos fueron ubicados, anunciaron las autoridades el martes por la mañana.

Las autoridades recibieron una llamada el lunes alrededor de las 6 p.m., por parte de residentes reportando que habían encontrado a un niño pequeño cerca de la cancha de baloncesto ubicada dentro del complejo de apartamentos de Barham Villas Apartments, ubicado en la cuadra 500 de East Barham Drive, cerca de la ruta estatal 78, de acuerdo al Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

Inicialmente, el menor de edad se había reportado como una niña, pero luego se determinó que era un niño.

Un residente proporcionó ropa para mantener al niño abrigado, ya que solo traía puesto un pañal.

Do you know this little girl? Please help @SDSheriff @SDSOSanMarcos find her parents. She was found around 5:45 pm today at the Barham Villas apartments basketball court area in @sanmarcoscity. Please contact the San Diego Sheriff’s Department if you know her and/or her parents. pic.twitter.com/eOTYg1JvhV

— San Marcos Station (@SDSOSanMarcos) January 12, 2021