Maltrato animal: tallan la palabra Trump en el cuerpo de un manatí en Florida

(NOTICIAS YA).- Las autoridades federales investigan la aparición de un manatí en el río Homosassa, en el condado Citrus, con la palabra «Trump» escrita en su cuerpo. En primera instancia, el vídeo del manatí con el apellido del presidente Donald Trump tallado con grandes letras fue divulgado por el diario local Citrus County Chronicle.

Una portavoz del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, siglas en inglés) confirmó la información y solicita a quien pueda aportan información que denuncie el crimen. Además, se ofrece una recompensa de hasta $5,000 para quien ayude a dar con el autor de esta mutilación del animal.

A pesar de que el manatí no sufre heridas de gravedad, la portavoz del Centro para la Diversidad Biológica aseguró a nuestro socio de noticias WKMG que «“Es desgarrador que este manatí haya sido sometido a este vil acto criminal”, dijo Jaclyn López, directora del Centro en Florida.

TRUMP was written on the back of a manatee (sea cow). The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating harassment of the animal. #Trump #CapitolRiot pic.twitter.com/P87a3IEuBU

