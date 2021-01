Trump visita el muro y reaparece públicamente tras asalto al Capitolio

(NOTICIAS YA).- A ocho días de terminar su mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó una sección del muro fronterizo en Álamo, al sur de Texas y destacó los detalles de la finalización de las 450 millas de la pared divisoria.

El presidente también calificó el nuevo juicio político en su contra como una cacería de brujas y discutió brevemente los hechos ocurridos en el Capitolio la semana pasada.

Trump comenzó la conferencia refiriéndose a la principal meta de su campaña electoral, el muro fronterizo: «Hemos trabajado mucho tiempo y duro para conseguir esto… lo conseguimos, uno de los mayores proyectos de infraestructura de nuestro país«.

«No podemos dejar que la próxima administración ni siquiera piense en derribarlo» dijo el mandatario.

La construcción le costó a los contribuyentes de Estados Unidos – no a México, como había prometido inicialmente – miles de millones y se convirtió en un emblema de las políticas restrictivas de inmigración del Presidente.

Con respecto a la Enmienda 25 de la Constitución, diseñada para destituir al presidente de Estados Unidos de sus poderes, Trump se refirió directamente al presidente electo, Joe Biden diciendo: «cuidado con lo que desea».

REAPARICIÓN TRAS ASALTO AL CAPITOLIO

Trump no había tenido una declaración pública tras lo ocurrido en el Capitolio, el pasado miércoles 6 de enero, cuando una turba de sus simpatizantes entraron a la fuerza al lugar, causando conmoción a nivel internacional.

«Como he dicho consistentemente a lo largo de mi administración, creemos en el respeto de la historia y las tradiciones de América, no en derribarlas. Creemos en el imperio de la ley, no en la violencia o los disturbios» dijo el mandatario.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia daba una conferencia de prensa sobre los disturbios y aclararon que llevará a cientos de casos criminales.

EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

Trump dijo que EE.UU. ha reformado el sistema de asilo a su propósito original para que no sea «un billete gratis de entrada».

«En pocas palabras, si entras en los EE.UU. ilegalmente, eres expulsado de nuestro país de forma segura», dice.

El presidente continuó agradeciendo a la policía y a los funcionarios de inmigración por el muro fronterizo, diciendo que son parte de una «increíble historia de éxito».

Dijo que cuando se convirtió en presidente, «la gente entraba a voluntad», y aseguró que su trabajo ha mejorado el sistema migratorio y ha instalado un estado de derecho.

Trump señaló que a diferencia de sus predecesores, él sí cumplió con su promesa de entregar 450 millas de muro fronterizo en Texas.

Agregó que los cruces de indocumentados han disminuido notoriamente tras la construcción y que en el Valle del Río Grande, los cruces han bajado casi un 80%, en Arizona las entradas ilegales se han reducido en un 90%.

El presidente continuó informando sobre los nuevos procedimientos de inmigración y los acuerdos alcanzados con México para detener las entradas ilegales en los Estados Unidos.

Cuando el presidente dejó el escenario, la música de ‘YMCA’ de ‘The Village People’ fue puesta y no hubo oportunidad para preguntas por parte de los miembros de los medios de prensa.

¿SEGUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO?

El plan de gobierno del presidente electo, Joe Biden, establece que «construir un muro hará poco para disuadir a los criminales y cárteles que buscan explotar nuestras fronteras».

Biden ha dicho que dirigirá los recursos federales a esfuerzos inteligentes de aplicación de la ley en la frontera, como inversiones en la mejora de la infraestructura de detección en los puertos de entrada y con esto espera mantener a Estados Unidos más seguro.

No obstante, la promesa de Biden de poner fin a la construcción provocó discusiones entre los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteriza.

Un funcionario de EE.UU. dijo a CNN que algunos contratos pueden ser modificados y los abogados del gobierno están discutiendo lo que sucede con la adquisición de terrenos privados, pero hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión.