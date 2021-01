Alerta de estafa: en Commerce City persona se hace pasar por policía para pedir dinero 

(NOTICIAS YA).-Una persona que afirma falsamente ser un sargento de policía de Commerce City está haciendo llamadas telefónicas locales como parte de una estafa.

«La persona que llama informa a las personas que tienen una orden judicial y solicita pagos», esto según un comunicado de prensa.

«Esto es una estafa, la persona que llama no es un oficial de policía y se le recuerda al público que el Departamento de Policía de Commerce City nunca solicitará dinero, tarjetas de regalo o pagos por teléfono».

La policía dijo que recientemente ha recibido varios informes sobre dicha estafa.

Las agencias del orden en Colorado no entregan órdenes de arresto por teléfono. Las personas que reciben este tipo de llamadas nunca deben dar información personal o financiera.

Cualquiera que crea que está siendo víctima de estafa debe comunicarse con la policía local. En este caso, puede comunicarse con la policía de Commerce City al 303-288-1535.

#ScamAlert CCPD has received reports of a person representing themselves as a CCPD Sergeant via a phone call and requesting money. If you have been a victim of this scam and have suffered a financial loss, call 303-288-1535. Learn more at https://t.co/l4AIvRMrSg pic.twitter.com/dh3BHikjy0

— Commerce City, CO (@CommerceCityCO) January 13, 2021