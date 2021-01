Área metropolitana se prepara para los posibles disturbios políticos por venir 

(NOTICIAS YA).-Las ciudades locales se están preparando para la posibilidad de disturbios políticos durante los próximos días y semanas.

El Departamento de Policía de Broomfield publicó lo siguiente en sus canales de redes sociales:

«El Departamento de Policía de Broomfield está monitoreando activamente las posibles protestas y contra-protestas a nivel federal y estatal en el Día de la Inauguración, con una estrecha vigilancia sobre cualquier amenaza potencial a esta comunidad».

Patrulla estatal de Colorado dice estar preparada para las posibles manifestaciones

La publicación continúa diciendo: «Si bien las advertencias de seguridad pública actuales no indican una alta probabilidad de protestas no pacíficas que amenacen a nuestra ciudad, tenga la certeza que el Departamento de Policía de Broomfield está preparado para responder en consecuencia y, como siempre, brindar apoyo al derecho del público a reunirse pacíficamente bajo la Primera Enmienda«.

Broomfield no es el único que se prepara para posibles disturbios.

Los departamentos de policía de Denver y Aurora le han dicho a medios locales que están monitoreando y planificando manifestaciones dentro de sus comunidades. A su vez, la Oficina del Alguacil del condado de Douglas dice que está trabajando con sus municipios locales para planificar «la dotación de personal de manera adecuada para garantizar que se implementen las medidas de seguridad pública».

“Ha sido muy difícil porque estamos en aguas poco exploradas», le dijo a un medio local el agente retirado del FBI Bob Pence.

Pence fue el agente especial a cargo de la región de Rocky Mountain del FBI a finales de la década de 1980 y mediados de la de 1990. Dice que en sus décadas de trabajo en el FBI, rara vez tuvo que planificar y prepararse para situaciones como las de las fuerzas del orden en la actualidad.

“Lo más parecido que puedo pensar fue la era de la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos fue increíblemente violento en lo que respecta a los grupos que querían destruir al gobierno”, dijo.

El FBI alertó sobre violencia antes del ataque al Capitolio

Sin embargo, dice que al planificar los posibles disturbios que rodean el Día de la Inauguración del presidente electo Joe Biden, las fuerzas del orden público de hoy ya deberían estar familiarizadas con los procedimientos operativos estándar de su agencia a partir de protestas y disturbios durante el movimiento Black Lives Matter durante el verano.

“Muchos de los departamentos de policía, oficinas del alguacil, han tenido experiencia real, no práctica, pero han tenido experiencia en ser desplegados para disturbios este año en particular, por lo que no será del todo nuevo para ellos”, dijo Pence.

El martes, la oficina de campo del FBI en Denver dijo: “El FBI está apoyando a nuestros socios de las fuerzas del orden público estatales, locales y federales para mantener la seguridad pública en las comunidades a las que servimos. Nuestros esfuerzos se centran en identificar, investigar y perturbar a las personas que incitan a la violencia y participan en actividades delictivas «.

Según Pence, durante los próximos días, las autoridades locales, estatales y federales continuarán preparando equipos, personal y protocolos con la intención de no tener que usarlos.

“Se les recordará todo eso: lo que no se les permite hacer, lo que deben hacer. Y obviamente la idea es mantenerlo como una protesta pacífica, manifestaciones permitidas por nuestra Constitución”, dijo Pence.

El Fiscal Federal de Colorado y el FBI instan a los residentes a mantenerse alerta. Si está en una reunión y nota algo sospechoso, o si ve algo en línea, infórmelo de inmediato. Llame al 303-629-7171 o visite el sitio web del FBI.

