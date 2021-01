El Comando Espacial se mudará de Co. Springs a Alabama según reporte 

(NOTICIAS YA).-Se espera que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anuncie Huntsville, Alabama, como la ubicación de la sede del Comando Espacial de los Estados Unidos, según el gobernador de Alabama.

Dicha decisión es un golpe para Colorado, el cual fue uno de los principales lugares del estado para establecer el cuartel general de comando.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, y la vicegobernadora Dianne Primavera, emitieron el miércoles la siguiente declaración en respuesta a los informes de que la administración del presidente Donald Trump está reubicando el Comando Espacial de EE. UU. De Colorado Springs a Alabama.

“La orgullosa herencia militar de Colorado, el ecosistema aeroespacial incomparable y la calidad de vida inigualable para nuestros miembros del servicio y sus familias nos convierten en el epicentro del espacio de seguridad nacional y el único hogar permanente del Comando Espacial de EE. UU.”, Dice el comunicado.

“Los informes del proceso militar a profundidad encontraron que Colorado Springs era el mejor lugar para la preparación militar por el costo y recomendaron Colorado al presidente solo para ser anulado por razones de motivación política son profundamente preocupantes. Esta medida amenaza puestos de trabajo, podría causar graves daños económicos y dificultar la vida de cientos de familias militares y civiles que contaban con que el Comando Espacial de EE. UU. Se quedaría en Colorado Springs, además de dañar la preparación militar. Impactaría negativamente la misión que Colorado Springs ha estado ejecutando sin problemas, garantizar nuestra seguridad nacional en el ámbito espacial. Esta decisión equivocada costaría a los contribuyentes estadounidenses potencialmente miles de millones de dólares y sería fiscalmente irresponsable si se la permitiera. Prometemos trabajar con nuestra delegación federal para restaurar la integridad del proceso a medida que se desarrolla. El trabajo de tantos socios en Colorado Springs y en todo el estado ha sido fundamental para el esfuerzo compartido por mantener el Comando Espacial de Estados Unidos En Colorado, y estamos agradecidos por su asociación”.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo que la región de Redstone de Huntsville albergará la sede de la nueva rama militar de EE. UU. Agregó que se le informó de la decisión el miércoles por la mañana. Se fijó un anuncio oficial para el miércoles por la tarde.

