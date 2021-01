Empieza vacunación contra COVID-19 en Baja California

(NOTICIAS YA).-Esta mañana, se aplicaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a médicos, marcando el inicio de la vacunación contra COVID-19 en Baja California.

Hoy a temprana hora, 5 de las vacunas llegaron en una pequeña hielera azul para aplicarse a un representante de cada institución médica que está en la primera línea de batalla.

Las primeras vacunas contra COVID-19 llegaron la noche del martes a Baja California, vía Tijuana, a las instalaciones de la fuerza aérea mexicana, situadas en el fraccionamiento 70-76.

9,750 dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegaron a Baja California el martes en la noche.

Después de su arribo a Tijuana, fueron distribuidas a los 16 hospitales y unidades COVID.

De acuerdo al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, en esta primera fase, la aplicación corresponde solo a los trabajadores de la salud de primera línea en Baja California.

Se tiene contemplado que para el mes de marzo, adultos mayores de 60 años serán vacunados y a partir de abril, las personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Cristo Rocío, enfermera que atiende pacientes con COVID-19, fue de las primeras en recibir los 3 mililitros de la vacuna en Baja California.

“Ahorita con la vacuna pues me siento protegida, pero eso no quiere decir, que nos va ayudar, pero no tengo que bajar la guardia, no porque ya me aplique la vacuna ya voy a bajar la guardia ya estoy libre de covid, todavía tengo que seguir el refuerzo, completar mi esquema y realizar las medidas que tenemos.” Dijo Cristo Rocío Ramírez, enfermera vacunada.

Mientras tanto, en el hospital general ya hacían fila médicos, enfermeros, camilleros, personal de laboratorio y trabajadores sociales que atienden directamente pacientes covid.

“Todos los que están en la primera línea serán vacunados esta semana, la próxima semana 12 mil más para terminar con las demás líneas.” Comentó Pérez Rico

Los hospitales donde se aplica la vacuna están siendo custodiados por personal del ejército y guardia nacional.

Una vez concluido el personal de salud, de febrero a abril vacunarán a todos los adultos mayores de 60 años, pero a ellos no será en los hospitales, sino en clínicas y centros integradores de bienestar social, y a quien no pueda salir, acudirán a vacunarlo en su casa.

“Debemos tener en cuenta que la nueva normalidad la vamos a tener a finales de este ejercicio, cuando tengamos al total de la población vacunada, es una arma, pero no podemos relajar las medidas que tenemos.” Agregó el secretario de salud.