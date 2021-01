Entran en efecto cierres viales debido a la inauguración presidencial

(NOTICIAS YA).- Autoridades municipales y federales han comenzado a limitar el acceso vial al extenso perímetro que rodea el Capitolio en Washington, D.C., esto en anticipación a la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo el lunes 20 de enero.

La Policía del Capitolio de los Estados Unidos presentó una lista de vías que permanecerán inaccesibles hasta después de la ceremonia de inauguración.

La principal será la calle Constitución, la cual permanecerá cerrada entre First St. NW y Second St. NE, mientras que la calle Independencia estará cerrada desde la Avenida Washington SW y Second St. SE. Además la calle Capital Este entre la Calle First y Second.

Por su parte la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia presentó las mismas clausuras viales, pero añadieron otras limitaciones que permanecerán activas hasta próximo aviso.

Las calles 11 y 12 a la altura de la avenida Independence SW, y las calles 17 y 18 a la altura de la avenida Constitution NW, la calle 7 por Madison Dr. NW y Jefferson Dr. SW.

Si desea recibir información sobre alertas de seguridad pública, cierres de calles, avisos meteorológicas y actualizaciones de tránsito durante la inauguración presidencial número 59, puede enviar un mensaje de texto con el mensaje INAUG2021 al 888-777.

Adicionalmente el servicio del Metro WMATA anunció ajustes de servicio para Metrorail y Metrobus debido al perímetro de seguridad que estará en efecto para la Inauguración, eso afectará sus servicios a partir del viernes 15 de enero hasta el jueves 21 de enero.

Metro cerrará 13 estaciones dentro del perímetro de seguridad, 11 a partir del viernes y dos estaciones adicionales el sábado. Durante este tiempo, los trenes pasarán por las estaciones cerradas sin detenerse.

Mientras que 26 rutas de autobús se desviarán alrededor del perímetro de seguridad desde el viernes hasta el próximo jueves. Metrobus operará de manera normal fuera de la zona de seguridad con la excepción del 20 de enero, cuando los autobuses operarán en horario de sábado.

Tome nota que a partir del viernes 15 de enero hasta el jueves 21 de enero:

Los trenes operarán en horario de sábado, cada 12 minutos en la Línea Roja y cada 15 minutos en todas las demás líneas.

Estaciones cerradas:

Línea Roja – Farragut North, Judiciary Square, Union Station

Línea amarilla/verde – Archives

Línea azul – Arlington Cemetery

Línea azul/naranja/plateada- Farragut West, McPherson Square, Federal Center SW, Capitol South, Smithsonian, Federal Triangle.

Para más información sobre estos cambios visite el sitio web de WMATA: https://www.wmata.com/about/news/2021-Inauguration-Service-Adjustments.cfm