«Es un peligro para nuestra democracia», afirma Kathy Castor sobre Donald Trump

(NOTICIAS YA).- Tras los hechos violentos suscitados el pasado 06 de enero en Washington, la Cámara de Representantes acusó a Donald Trump este miércoles de incitar a una insurrección violenta contra el gobierno de los Estados Unidos, en una segunda oportunidad.

La congresista Kathy Castor fue la primera representante de Florida en votar a favor del juicio político contra Trump, a quien a pesar de quedarle pocos días en el poder, considera que esta acción es necesaria para la democracia de la nación.

Sin embargo, la decisión final de la destitución de Donald Trump quedaría en manos de la votación del Senado, el cual tiene pautado volver a reunirse el próximo 19 de enero, a tan sólo un día del cambio de gobierno entre Trump y el presidente electo Joe Biden.

Aunque esa decisión sea tomada el mismo día por parte del Senado, pueden hacerlo también en un lapso de 100 días, por lo que en el probable caso de que para esa fecha Trump no esté en La Casa Blanca, como no se puede destituir a un ex presidente, se puede impedir que pueda postularse nuevamente al cargo presidencial o a otro cargo político.

Esto se traduce en sanciones a lo que la congresista Kathy Castor denomina enviar un mensaje a futuros personajes autoritarios como Trump, para demostrarles que estos actos de violencia no serán tolerados.

Tras las amenazas violentas existentes para los próximos días, Castor indicó:

«Contactamos a los más altos rangos militares para que él (Trump) no pueda ejercer su autoridad. Es un peligro para nuestra democracia y tiene que ser destituído».

Es importante resaltar que Donald Trump se convertiría en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser procesado en par de oportunidades en el Congreso.

Filippo Ferretti, conversó en exclusiva con la congresista Kathy Castor y nos brinda sus declaraciones:

