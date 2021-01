Policía de Aurora investiga 2 intentos de secuestro a menores de edad 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora APD está investigando dos intentos separados de secuestro de niños que ocurrieron cerca del vecindario de Mission Viejo.

#APDAlert We are invest. 2 cases of Att. Child abductions in/near the Mission Viejo Neighborhoods (see map). On 1/5 at 1:30p a white male w/a black ski mask, red/blk flannel shirt & jeans attempted to grab a 10-yr-old girl playing outside (cont'd). pic.twitter.com/bBaT7d3DPk

Según APD, el primer incidente ocurrió alrededor de la 1:30 pm del 5 de enero. Un hombre trató de llevarse a una niña de 10 años que estaba jugando afuera cerca de la intersección de South Quintero Way y South Richfield Street.

La policía dijo que el hombre era de raza blanca y llevaba un pasamontañas negro, una camisa de franela roja y blanca y jeans.

En el segundo incidente, a las 6 pm del 12 de enero, un hombre trató de llevarse a un niño de 12 años en el Parque Mission Viejo, que está a menos de una milla de donde ocurrió el primer intento de secuestro.

El segundo hombre se describe como un calvo con barba oscura y posiblemente tatuajes en los brazos.

APD instó a cualquier persona que haya presenciado un intento de secuestro a que se comunique con Línea de Alto al Crimen de Denver al: 720-913-7867. La policía también pidió a cualquier persona con información, videos o fotos potencialmente útiles que se pusiera en contacto con la uniformada.

A su vez, la policía invita a los padres a visitar el sitio web de KidSmartz para obtener consejos sobre seguridad infantil completamente en español.

We have helpful information about abduction, common tricks, and empowering messaging to share with your kids. Download the tip sheets and a going out checklist to role-play and practice safety.

Visit: https://t.co/eoEGkgemtl pic.twitter.com/xq22elqjPm

— KidSmartz (@KidSmartz) November 15, 2019