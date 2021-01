Trump pide «no violencia, no transgresión de la ley y no vandalismo»

(POLÍTICA YA). – La Casa Blanca emitió este miércoles un comunicado en el que el presidente Donald Trump llamó a la «no violencia» a raíz de los informes de manifestaciones armadas planificadas por sus partidarios en todo el país en antelación a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

«A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo», dijo el presidente en el comunicado.

«Eso no es lo que yo represento y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias», agrega la declaración escrita de Trump.

Esta historia está en desarrollo y será ampliada.