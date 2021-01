Alcalde de San Diego habla sobre problemas de vivienda en su primer informe

(NOTICIAS YA).-El alcalde de San Diego, Todd Gloria, presentó su primer reporte de la ciudad, donde habló de varios puntos incluyendo el problema de la vivienda, las rentas y desalojos.

Una de las metas del alcalde es trabajar con el concilio de San Diego para poder ayudar a las personas con problemas de renta y vivienda de varias maneras, incluyendo una moratoria más extensa debido a la crisis económica de la pandemia del coronavirus.

Con la aprobación del último estímulo en el mes de diciembre, San Diego va a recibir directamente una cantidad de dinero para poder ayudar a todas estas personas en la ciudad y evitar posibles desalojos.

Over the next four years, I look forward to working with people from every corner of our City to improve neighborhoods and tackle our biggest challenges. Let’s have hope. Let’s rise above being fine and dare to be great. Let’s build a San Diego #ForAllofUs. #SOTCSD pic.twitter.com/9iTb8yieAT

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) January 14, 2021