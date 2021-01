Billete de lotería de 1 millón de dólares se vendió en Corpus Christi

(NOTICIAS YA).- Un billete de lotería vendido en Corpus Christi hizo convirtió a una persona en millonaria.

La Lotería de Texas anunció el jueves por la mañana que un billete de lotería Powerball de 1 millón de dólares fue vendido en Corpus Christi el miércoles.

El billete se vendió la tienda Círculo K, ubicada en el bloque 4500 de Causeway Boulevard, en North Beach, dijo la Lotería de Texas.

Se vendieron dos billetes de un millón de dólares, el otro fue en Waco.

Pero aún se sigue sorteando el premio mayor de $550 millones ya que no se vendieron billetes según informó la lotería.

Hasta el jueves por la mañana, el billete ganador de Corpus Christi no había sido reclamado.

$1 MILLION winning tickets for last night’s #Powerball® drawing were sold in #CorpusChristi and #Waco! #TexasLottery #Texas pic.twitter.com/Td64rTk09Q

— Texas Lottery (@TexasLottery) January 14, 2021