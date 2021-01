Buscan a sujeto que agredió a empleado de gasolinera porque le pidió usar tapabocas

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora APD espera que la comunidad pueda ayudar a los investigadores a encontrar a un hombre acusado de agredir a un empleado de una gasolinera después de que este le pidiera que usara una cubierta facial.

El incidente ocurrió a las 10:45 am del 4 de enero en la estación de Sinclair en East Sixth Avenue y Billings Street.

Según APD, el personal de la gasolinera le pidió al hombre que usara un tapabocas. La policía dijo que el hombre luego agredió a un empleado, causándole «lesiones corporales graves en la cara».

El sospechoso huyó en un sedán Audi A8 azul con placas temporales.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Línea de Alto al Crimen: 720-913-7867.

Recuerde que los informantes pueden permanecer en el anonimato.

