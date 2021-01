Cambios en Metro de D.C. por restricciones de toma de posesión

(NOTICIAS YA).- En medio de este nuevo escenario de cara a la toma de posesión del presidente Joe Biden, la autoridad de tránsito del área metropolitana de Washington, Distrito de Columbia, anunció el cierre de estaciones y cambios en el servicio de metro y metrobuses.

Es así como a partir de este viernes 15 hasta el jueves 21 de enero, establecen un nuevo cronograma de servicios, es decir, durante este período los trenes operarán en horario de sábado que establece cada doce minutos en la línea roja y cada quince minutos en el resto de las líneas.

Además, 26 rutas de metrobús serán desviadas debido al perímetro de seguridad ampliado.

Metrorail operará de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. el sábado y de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Los trenes funcionarán en horario de sábado, cada 12 minutos en la Línea Roja y cada 15 minutos en todas las demás líneas.

Las estaciones cerradas son:

Farragut North, Judiciary Square, Union Station.

Yellow Line, Green Line, Archives

Blue Line, Arlington Cemetery

Blue Line, Orange Line, Silver Line, Farragut West, McPherson Square, Federal Center SW, Capitol South, Smithsonian, Federal Triangle

Metrobús

Los autobuses operarán en horarios normales de lunes a viernes y fines de semana, excepto el día de la inauguración.

Los autobuses operarán en horario de sábado el día de la inauguración, el 20 de enero.

Es posible que las herramientas en línea, incluida la información sobre aglomeraciones o llegadas en tiempo real, no estén disponibles debido al entorno operativo en constante cambio.

Se recomienda a los clientes que se registren en MetroAlerts para recibir información de servicio actualizada por correo electrónico o mensaje de texto.