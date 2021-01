Desaparece una niña de 5 años, que podría estar con mujer de 86

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FLDE, siglas en inglés) alertó de la desaparición de una niña de 5 años, que podría estar en la compañía de una mujer de 86, en St. Augustine.

Florida MISSING CHILD Alert for Asia Myers, 5yo B/F, 3'5". Last seen 800 block W 3rd Street in St. Augustine. May be w Lula Wise, 5'3", 160lbs. May be in 2019 black Hyundai Sonata, FL tag NAJJ74. Contact St Johns County SO at 904-824-8304 or 911. #FLMissingChild pic.twitter.com/Vq9RXxO05Y

— FDLE (@fdlepio) January 14, 2021