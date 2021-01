Distrito Escolar Adams 12 se prepara para el aprendizaje híbrido a finales de enero 

(NOTICIAS YA).-El Distrito Escolar Adams 12 Five Star anunció el jueves el regreso a un modelo de aprendizaje híbrido para los estudiantes.

Los estudiantes en persona/híbridos regresarán a las escuelas el 25 de enero.

Se establecerán grupos de estudiantes bajo el nuevo modelo híbrido para los grados 6-12. Los estudiantes tendrán dos días de aprendizaje en persona y dos días de aprendizaje remoto a través de una transmisión en vivo en el aula.

Sin embargo, las opciones de aprendizaje a distancia total permanecerán disponibles durante el resto del año escolar.

Este mes se llevará a cabo una transición a un período de cuarentena de diez días. El nuevo cronograma de cuarentena sigue la guía de los Centros para el Control de Enfermedades, según funcionarios escolares.

La prueba gratuita de COVID-19 está disponible en Mountain Range High School, desde el mediodía hasta las 5 pm de lunes a viernes. Los resultados de las pruebas estarán disponibles en tres días.

Las citas para las pruebas de COVID-19 se pueden hacer en cualquier momento.

Las medidas de seguridad en el Distrito Cinco Estrellas incluyen:

