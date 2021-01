El Alcalde de San Diego Todd Gloria en su primer informe habló del problema de vivienda

(NOTICIAS YA).- El Alcalde Todd Gloria dió anoche su primer reporte de la ciudad en la cual habló de varios puntos una de ellas el problema de la vivienda las rentas y desalojos.

Una de las metas del Alcalde es trabajar con el concilio de San Diego para poder ayudar a las personas con problemas de renta y vivienda de varias maneras incluyendo una moratoria más extensa debido a la pandemia.

Con la aprobación del último estímulo en el mes de diciembre San Diego va a recibir directamente una cantidad de dinero para poder ayudar a todas estas personas en la ciudad de San Diego Y evitar posibles desalojos pero según Bautista no es tan fácil.

La comisión de vivienda de San Diego va a encargarse de la distribución de estos dineros buscando hacer que el proceso sea más sencillo para los inquilinos y también habrá ayuda para los propietarios.

La pandemia las vacunas ahora el nuevo gobierno de la ciudad busca por medio de ayudas concretas n la que gente como Dionisio no pierda la esperanza de una mejor calidad de vida.

De acuerdo al alcalde ellos pronto con el recibir los fondos federales aprobados en diciembre para poder ayudar a miles de personas con la renta.

Over the next four years, I look forward to working with people from every corner of our City to improve neighborhoods and tackle our biggest challenges. Let’s have hope. Let’s rise above being fine and dare to be great. Let’s build a San Diego #ForAllofUs. #SOTCSD pic.twitter.com/9iTb8yieAT

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) January 14, 2021