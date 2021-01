Lista: Estos fueron los diez carros más robados en Colorado durante el 2020

(NOTICIAS YA).-La División de Prevención de Robo de Vehículos en Colorado publicó datos sobre los modelos de vehículo más robados en el área metropolitana de Denver el año pasado.

En 2020, la camioneta Chevrolet Silverado fue el vehículo más robado en Denver. Se reportaron 1,145 robos de Silverados con años de fabricación entre 1999 y 2007.

Por otra parte, los Honda Civic y Accord, junto con la camioneta Ford F-250 de Ford, también fueron robados más de 900 veces.

These were the top-10 most stolen vehicles in the Denver Metro in 2020. These stolen vehicles are often used in the commission of other (sometimes violent) crimes. How can you protect your car? Visit https://t.co/Z16KekAiMw for tips on how to keep your car safe & reduce crime! pic.twitter.com/JuaZ1wGPKF

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) January 14, 2021