Persiste el miedo a vacunarse en San Diego

(NOTICIAS YA).- Es oficial hoy se superan ya los 2-mil lamentables decesos que nos deja la pandemia al registrar ese dia 53 nuevas defunciones para un total de 2-mil 5. En cuanto a los contagios siguen altos, 2-mil 595 nuevos casos y 335 personas ingresadas en el último día al hospital. Con miles de contagios diarios por Covid-19, la esperanza se enfoca en la llegada de las vacunas.

El temor y las dudas sobre la seguridad y efectividad de la vacuna contra el Covid-19 sigue imperando en gran parte de la comunidad. La realidad es que la vacuna ha sido un logro histórico para la ciencia, pues aplicadas las dos dosis, alcanza un 95 por ciento de efectividad, mientras que en la de influenza por ejemplo, la efectividad es de entre 45 y 55 por ciento.

Información errónea, sensacionalista, e incluso rumores amplificados por las redes sociales, han jugado un papel en la percepción de la comunidad sobre la vacuna. especialmente por casos particulares en los que hay un resultado positivo después de la vacuna.

El condado de San Diego ya prepara una campaña para reforzar esa confianza o recuperar la que ya se perdió. La comunidad hispana ocupa más de la mitad de contagios y muertes por

covid-19; el énfasis es que la vacuna será para todos. Eso sí, de nada servirá la vacuna si la población no accede a recibirla y sobre todo, informarse.

The County of San Diego has reached a somber milestone in the COVID-19 pandemic, reporting a total of more than 2,000 San Diegans lost to the virus. https://t.co/YTWr16o9T4

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 15, 2021