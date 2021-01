Rara enfermedad relacionada con COVID-19 en menores rompe récord en Colorado

(NOTICIAS YA).-En diciembre de 2020, los hospitales de Colorado reportaron el número más alto de casos del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C, por sus siglas en inglés) reportados en cualquier mes desde que comenzó la pandemia del COVID-19.

Este informe da un seguimiento del aumento de casos del COVID-19 que ocurrieron durante octubre y noviembre. Si bien las investigaciones continúan mostrando que los niños a menudo pueden padecer de una infección relacionada con COVID-19 leve o asintomática, todavía existe un riesgo de sufrir una enfermedad grave que requiera hospitalización, incluyendo la MIS-C.

Colorado tiene actualmente 29 casos de MIS-C que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han confirmado, y esperamos que este número aumente a medida que los casos de diciembre continúen siendo revisados y comparados con los datos del COVID-19. El estado ha tenido dos muertes a causa del MIS-C, ambas reportadas en la primavera de 2020.

«Todavía hay mucho que no sabemos sobre el MIS-C y el considerable aumento de casos es un claro recordatorio de que nuestros niños también corren el riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del COVID-19», dijo el Dr. Eric France, Director Médico del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado CDPHE. «A medida que se restablece el aprendizaje en persona, es importante que los estudiantes continúen tomando medidas para disminuir la propagación del COVID-19, tal como el uso de tapabocas, practicar el distanciamiento físico, lavarse las manos y quedarse en casa cuando están enfermos».

El MIS-C es una enfermedad grave, aunque poco frecuente, en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales. La causa de MIS-C aún está por determinarse, pero muchos niños con el MIS-C han tenido ya sea el virus que causa el COVID-19, o han estado cerca de alguien con coronavirus y probablemente no fueron diagnosticados.

Los padres y proveedores de cuidado deben comunicarse con el proveedor de atención médica de su hijo si un niño presenta síntomas del MIS-C, como fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolor de cuello, sarpullido, ojos irritados y enrojecidos, o se sienten muy cansados.

Los padres y cuidadores deben buscar ayuda de emergencia de inmediato en caso de presentarse síntomas potencialmente mortales del MIS-C incluyendo dificultad para respirar, dolor en el pecho, una confusión reciente, incapacidad para permanecer despierto, cara o labios de color azul o dolor abdominal intenso.

Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado continúa recomendando que los niños de todas las edades sean evaluados para detectar el virus, incluyendo las pruebas de detección, siempre que desarrollen síntomas. Las personas que desarrollan síntomas de COVID-19 deben hacerse la prueba lo antes posible después de que aparezcan los síntomas.

Ya que el aprendizaje en persona es una prioridad para nuestras comunidades y está sujeto a una posible transmisión del coronavirus, es importante que los niños que asisten a la escuela se hagan la prueba cuando desarrollan los síntomas y después de tener un contacto cercano con un caso de la enfermedad (incluso si es asintomático).

El CDPHE recomienda que los contactos asintomáticos de los casos de COVID-19 se hagan la prueba de detección no antes de 5 días después de su última exposición, y dentro de las 48 horas posteriores al final de la cuarentena, si se usa la opción basada en pruebas para acortar la cuarentena. Los contactos sintomáticos deben hacerse la prueba lo antes posible después de la aparición de los síntomas.

Continúe manteniéndose informado visitando covid19.colorado.gov.

