Residentes esperan por respuesta sobre sus aplicaciones de desempleo

(NOTICIAS YA).- Residentes en Chelsea que se encuentran sin trabajo y aplicaron para recibir beneficios de desempleo dicen que la situación se ha alargado demasiado, algunos aseguran que han esperado semanas y hasta meses para recibir una respuesta.

Según los datos más recientes de la oficina ejecutiva de trabajo y desarrollo laboral la tasa de desempleo en Massachusetts aún se encuentra en un 9,6 por ciento. En La Colaborativa en Chelsea donde asisten a residentes con las aplicaciones de desempleo se ha evidenciado un gran número de aplicaciones.

«Te puedo decir que si más de 400 casos hemos visto de desempleo.» Sylvia Ramírez, Directora de Operaciones y Evaluación de La Colaborativa. Agrega que a pesar de tener todo en orden la espera por una respuesta es evidente, «hay unos que están en apelación y hay varios otros que están pendientes esperando a una respuesta a pesar de que la aplicación estaba completamente llena y tenían toda la información del empleador cuantos años trabajaron, las fechas, los dependientes pero se están tardando un poco.»

Nery Martinez es uno de esos casos en apelación que llevan meses esperando sin tener una respuesta. «Ya llevo mucho tiempo esperando mi colecta, yo creo que me merezco mi colecta. Fueron 22 años nunca había colectado. No me quede cuando daban los $600 no me quede porque necesitaba traer dinero a la casa.»

No es un caso aislado, en la misma situación se encuentra Adelmo Portillo, residentes de Chelsea quien ya ha recibido beneficios de desempleo anteriormente y quien dice el proceso de la apelación se ha vuelto tedioso.

«A los días me cae vuelta otra carta que mira que no hemos recibido esto qué tienes que mandarlo aquí. ellos dan un número, un correo electrónico diferente para que nosotros mandemos nuestros papeles los mandamos a un lado los mandamos a otro. y de ellos no recibimos ninguna respuesta.» Dijo Portillo.

En respuesta a estos casos la oficina ejecutiva de trabajo y desarrollo laboral dio una declaración escrita para Noticias Univision Nueva Inglaterra, donde admiten que el proceso de las aplicaciones ha sido más lento. Aseguran que es debido en parte a la implementación de prácticas de verificación más seguras tomadas después del fraude reportado en aplicaciones de desempleo en Massachusetts y otros estados en el 2020.

Urgen a residentes en situaciones similares a comunicarse directamente con el centro de llamadas del Departamento de Asistencia al Desempleo al número (877) 626-6800.

Por su parte organizaciones como La Colaborativa en Chelsea tienen previsto comenzar la próxima semana con un programa de recuperación de empleo para así preparar a quienes no tienen trabajo a conseguir uno.