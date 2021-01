Robo a mano armada termina con un hombre parapetado en un Subway en San Diego

(NOTICIAS YA).- La policía de San Diego así como el equipo de SWAT cerraron por varias horas el Boulevard de Sports Arena esta tarde después de recibir un reporte de un robo a mano armada en un restaurante Subway. El fallido robo a mano armada en un centro comercial en la cuadra 3100 de Sports Arena Blvd. fue reportado poco antes de las 3 pm de acuerdo al reporte de la policía de San Diego. Cuando llegaron los agentes, el sospechoso supuestamente armado no identificado se negó a salir del restaurante, que también permaneció ocupado por varios empleados aparentemente retenidos en el interior contra su voluntad.

Alrededor de las 3:30 pm, los rehenes salieron ilesos del negocio. A medida que se desarrolló el equipo especial de Swat y junto a los negociadores de crisis trataron por horas de negociar o que se rindiera el sospechoso y hasta después de las 5:00 pm cuando oficiales tomaron al sospechoso bajo custodia. No se reportaron heridos.

Update (FINAL): All the roads are open. Thank you for everyone’s patience. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) January 15, 2021

Update (5:10PM): The male has been safely taken into custody. The 3100 block of Sports Arena Blvd will remain closed for the next hour. pic.twitter.com/tabMzDzRX3 — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) January 15, 2021