Un incendio de maleza provoca caos en San Marcos

(NOTICIAS YA).- Un incendio de maleza arrasó con 40 acres en un cerro atras del colegio palomar en la ciudad de San Marcos, aunque las llamas del incendio «Comet» ya no están avanzando aún hay elementos en la escena ya que está contenido a un 0%. Debido a su cercanía a una zona residencial, en su momento había una orden de evacuación pero ya fue removida.

Gracias a la rápida labor de bomberos de varios departamentos al norte y este del condado, nadie resultó herido y ninguna estructura se dano. Jason Nailon, jefe de bomberos de San Marcos dijo que uno de los factores que propagó el incendio comet fue la baja humedad al norte del condado y reitero que en california ya no hay una temporada específica para incendios ya que en cualquier momento pueden arder. en cuanto a la causa del incendio, el jefe de bomberos dijo que había reportes de un campamento de indigentes en el área pero el caso sigue bajo investigación.

.@CALFIRESANDIEGO has sent air resources to assist @SMFD with a vegetation fire at Palomar College in San Marcos. Please follow @SMFD for further updates. https://t.co/qGenCcpUA5 — CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) January 14, 2021